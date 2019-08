Alcol, polizia locale inflessibile sull’ordinanza. Sanzionati un locale e tre avventori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova notte di controlli in Riviera. Tra sabato e domenica la polizia locale ha infatti effettuato sopralluoghi e attività di monitoraggio in particolar modo concentrata sul rispetto dell’ordinanza del sindaco contro la cosiddetta movida molesta.

Il report parla di quattro sanzioni contro infrazioni alla vendita e al consumo di alcol su suolo pubblico. Tre persone sono state multate perché bevevano in strada mentre un locale ha ricevuto un verbale per non aver rispettato il contenuto dell’ordinanza.

Per quensto riguarda la sosta selvaggia sono state trentatré le multe elevate. Una buona parte delle sanzioni sono finite su auto parcheggiate su passi carrabili che, di fatto, hanno impedito ai residenti del centro e del lungomare, di poter entrare e uscire dai propri garage.

La nottata ha anche fatto registrare un grande affollamento di persone. Presente in centro anche il sindaco Pasqualino Piunti che ha parlato con alcuni operatori della polizia locale e con gli altri componenti del servizio interforze per ricordare loro le finalità dell’ordinanza sindacale.