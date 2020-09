Albero cade sulla strada, un’auto si schianta contro il tronco

MOSCIANO SANT’ANGELO – Ieri sera, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta a Selva Piana di Mosciano Sant’Angelo, per la caduta di un albero. A causa del forte vento un pioppo si è sradicato ed è caduto sulla SS80 ostruendola completamente. Nel frattempo sopraggiungeva una BMW 320 in direzione Teramo, condotta da un 26enne, che si è scontrata violentemente con il tronco dell’albero di traverso sulla strada. Nonostante l’estremo tentativo dell’autista di evitare l’albero in caduta, l’impatto è stato inevitabile, con l’auto che ha riportato gravi danni nella parte anteriore. Fortunatamente il conducente è uscito dall’auto senza gravi conseguenze, ma è stato comunque trasportato presso il Pronto Soccorso di Giulianova con un autoambulanza del 118 per gli accertamenti del caso. I vigili del fuoco hanno lavorato quasi due ore per rimuovere il tronco e i rami dell’albero. Per questa operazione è stata impiegata anche l’autogrù inviata dal Comando di Teramo e una motosega con cui l’albero è stato sezionato in più parti che sono state poi sistemate sulla banchina stradale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Giulianova, per regolare il transito veicolare ed effettuare i rilievi di competenza e personale dell’ANAS”.