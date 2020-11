Alberghi Covid, nelle Marche 627 camere pronte. In Riviera ci sono tre strutture disponibili

Nelle prossime ore, certamente entro domani sera, saranno disponibili i primi posti nei Covid hotel. Le camere sono 627, in 13 strutture distribuite in ogni angolo della regione, che il Sistema Confcommercio e Federalberghi Marche dedica alla causa. Per quanto riguarda la Riviera sono tre le strutture che hanno aperto le proprie porte ai contagiati, due sono a San Benedetto e uno a Grottammare. Un passaggio chiave per governare la pandemia, regolato da un accordo quadro firmato in Regione. L’accordo avrà valore fino al prossimo 31 dicembre. Per il calcolo del canone è stabilita una tariffa massima di 30 euro più Iva al giorno. Inoltre è stata stabilita una tariffa massima di 25 euro più Iva al giorno che comprenderà sanificazione all’ingresso di un nuovo ospite, somministrazione di colazione pranzo e cena su contenitori sigillati, fornitura di biancheria pulita e ritiro biancheria sporca ogni cinque giorni, ritiro spazzatura ogni due giorni, fornitura all’ospite del kit per pulizia della stanza, sanificazione della stanza all’uscita dell’ospite. La pulizia della stanza, il ritiro dei pasti e la restituzione delle posate e piatti utilizzati, il cambio della biancheria, la preparazione del sacco della biancheria sporca e dei rifiuti, saranno a cura dell’ospite.