Al ritorno dalla trasferta non trova più l’auto. Rubata la macchina del presidente dell’Ascoli

ASCOLI PICENO – Disavventura per il presidente dell’Ascoli Giuliano Tosti che, sabato sera, al ritorno dalla trasferta di Carpi, non ha più trovato la Range Rover che aveva lasciato nella zona del Battente prima di partire per l’Emilia. Tosti aveva infatti raggiunto Carpi con l’auto di un altro dirigente della società bianconera, i due si erano incontrati nel quartiere ascolano dove il presidente ha lasciato l’auto. Auto che, al suo ritorno nelle Marche, non ha più ritrovato. Chi ha rubato il veicolo quasi certamente conosceva l’identità del proprietario e sapeva di avere parecchio tempo a disposizione per agire.