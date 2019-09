Aggressione al pronto soccorso, il paziente ha reagito alla richiesta dei documenti per riprendere il cellulare. “Occorre separare i codici verdi da quelli più gravi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si era spazientito quando si era reso conto che avrebbe dovuto attendere ancora del tempo così se ne è andato ma ha dimenticato il telefono cellulare. E’ il prologo dell’episodio di violenza andato in scena nella notte tra domenica e lunedì al Pronto soccorso di San Benedetto che ha visto un infermiere del triage venire preso per il collo da un paziente.

“L’uomo – spiega Benito Rossi dell’Ugl – si è presentato per alcuni dolori ed è stato avviato al percorso che, di prassi, si attua in questi casi”. Si è però reso conto che i controlli sarebbero durati più di quanto evidentemente si aspettasse e, spazientito, se ne è voluto andare. Al triage, però, aveva lasciato il proprio smartphone. Quando se ne è accorto, tempo dopo la sua uscita dal nosocomio, ha mandato la propria compagna a riprendere il telefono. “E’ ovvio – spiega Rossi – che con tutto l’affollamento che c’è in un reparto di pronto soccorso nessuno aveva la certezza che quel telefono fosse proprio di quel paziente così alla donna sono stati chiesti i documenti”.

Documenti che, evidentemente, non aveva tanto che in un secondo momento, si è presentato il paziente stesso che, alla richiesta della carta d’identità, ha definitivamente perso la pazienza arrivando a mettere le mani sul collo dell’operatore del triage. “Il personale del pronto soccorso – continua Rossi – non può dare un oggetto come un telefono o un portafogli senza registrare l’identità di chi se lo fa consegnare. Questo è evidente a tutti”. Ad ogni modo l’uomo sarebbe già stato identificato ma, il sindacato, parla di episodi continui con aggressioni di tipo verbale quasi all’ordine del giorno.

Una frequenza legata alla promiscuità tra codici di una certa gravità e codici bianchi e verdi di persone che, in molti casi, potrebbero tranquillamente attendere qualche ora e rivolgersi al medico di famiglia. “In questo ospedale – spiega Rossi – si è scelto di controllare tutti ed effettuare esami diagnostici su tutti. Ma è ovvio che trattandosi di un reparto di emergenza ci sono precedenze e priorità da rispettare. Per questo motivo come Ugl chiederemo la separazione, fisica, dei codici meno gravi da quelli più gravi”.