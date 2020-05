Aggiornamento Coronavirus, nelle Marche pochi tamponi e percentuale in risalita: 7,8 per cento

L’ultimo aggiornamento del Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria relativo ai tamponi processati delle ultime ventiquattro ore fornisce un dato percentuale di nuovi contagi in aumento rispetto a quanto visto nei giorni scorsi. Su 557 tamponi processati sono infatti stati 44 i casi risultati positivi. La percentuale è del 7,8 per cento. Il numero totale dei casi positivi registrati dall’inizio dell’emergenza è ora di 6363 su un totale di 42.838 esami processati