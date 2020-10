Addio a Umberto Massi, storico commerciante del centro di Ascoli

CIVITELLA DEL TRONTO – Ad 87 anni se ne è andato Umberto Massi, storico commerciante del centro di Ascoli. Per mezzo secolo aveva infatti gestito un negozio di abbigliamento in via Trieste raccogliendo l’eredità professionale del padre che era un commerciante di stoffe a Civitella del Tronto. Dall’inizio degli anni Duemila, una volta andato in pensione, era tornato proprio nella sua terra d’origine, a Civitella. Lascia la moglie Adriana e i figli Silvia, Claudia e Marco, oltre ai nipoti e i pronipoti. I funerali di Umberto Massi saranno celebrati questa mattina alle 10.30 a Villa Lempa di Civitella, in contrada Cornacchiano.