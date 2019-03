Addio a Riccardo Giuliani, titolare dello storico bar di via Campania. Aveva 50 anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Riviera piange Riccardo Giuliani, titolare dello storico bar che si trova all’intersezione tra via Campania e via Toscana, morto all’età di 50 anni nel pomeriggio di oggi.

Giuliani, estremamente noto a San Benedetto, era attualmente alla guida del bar, storicamente di proprietà della sua famiglia., uno dei locali maggiormente noti, apprezzati e frequentati della città. Era papà di due figli di 17 e 23 anni. In tanti, in queste ore, stanno lasciando messaggi di profondo cordoglio per la scomparsa dell’uomo che era estremamente benvoluto da tutti i suoi amici.