Acquaviva, iniziata la consegna delle mascherine. Una per famiglia

ACQUAVIVA PICENA – Venerdì mattina è iniziata la consegna di una mascherina per nucleo famigliare ad Acquaviva. Si tratta di mascherine in tessuto riutilizzabili, ovviamente dopo il lavaggio.

Le mascherine acquistate sono state complessivamente 1520. Ad occuparsi dell’operazione sono i membri del Gruppo Comunale di Protezione Civile e dell’Associazione Radio Club Piceno, riconoscibili dalle divise e dai loghi della Protezione Civile.

“In un mese abbiamo già risposto ad oltre 70 richieste di buoni alimentari”, informa il sindaco Rosetti. “Stiamo verificando la possibilità di un aiuto per quelle attività che più di ogni altra, hanno subito e subiranno le conseguenze della emergenza. Ricordo a chi potesse e volesse aiutare che è stato attivato un conto corrente per effettuare donazioni da destinare ad aiuti per le famiglie in difficoltà”.