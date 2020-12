Acquasanta, il sindaco si schianta contro l’auto dell’ex consigliere comunale

ACQUASANTA TERME – E’ una storia davvero incredibile quella accaduta ad Acquasanta nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. L’auto del sindaco Sante Stangoni, che era in ricognizione per verificare la situazione legata alla bufera di neve in corso, si è schiantata contro la Dacia dell’ex consigliere comunale Francesco Amici che il giorno dopo si è ritrovato il veicolo fortemente danneggiato e nessuna traccia dell’automobilista. Neppure un bigliettino. Soltanto uno specchietto in terra. “Questa notte – ha scritto sui social all’indomani dell’episodio – una Nissan Qashqai grigia ha distrutto la nostra macchina poi è fuggita”. L’ex consigliere comunale acquasantano è così andato dai carabinieri a presentare regolare denuncia e i militari si sono messi al lavoro. I militari hanno impiegato pochissimo tempo a rintracciare il proprietario del veicolo che era appunto il sindaco di Acquasanta. Stangoni nel frattempo si era messo in moto per conoscere chi fosse il proprietario dell’auto danneggiata, lo stesso Amici, ringraziando i carabinieri, ha affermato di essere convinto della buona fede del sindaco che, quella notte, era in giro per verificare le numerose segnalazioni di blackout elettrici legati all’abbondante nevicata.