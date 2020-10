Acquaroli: “Ipotesi obbligo di mascherina all’aperto in tutte le Marche. Ma dopo confronto con autorità sanitarie”

ANCONA – Ipotesi di obbligo di utilizzo delle mascherine anche all’aperto anche nelle Marche come già avviene in Lazio e Basilicata. A lasciar intravvedere questa misura, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli prima di un incontro ad Ancona nella sede della Regione con i vertici della sanità marchigiana per un punto sull’evoluzione pandemica Covid-19. “Si potrebbe ipotizzare l’obbligo della mascherina – risponde Acquaroli ai cronisti – però non voglio prendere decisioni da solo. Ci sono le autorità sanitarie competenti con cui relazionarsi e con cui discutere e poi eventualmente, nell’ipotesi in cui sia ritenuto necessario, prenderemo i dovuti provvedimenti”.

“Siamo per non creare allarme – aggiunge – ma essere allertati rispetto a quelli che saranno gli effetti della ripresa della pandemia che sembra, in queste ore, stia avvenendo anche nella nostra regione. Bisogna capire i dati epidemiologici e se bisogna prendere provvedimenti affinché ci possa essere maggiore cautela nei confronti dell’evolversi della pandemia”.