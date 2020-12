ALBA ADRIATICA – Un uomo di 73 anni, Egidio Cianciarelli, di Nereto è morto in seguito ad un malore che lo ha colto, ieri, mentre era al volante della propria autovettura in via Toscana ad Alba Adriatica. Il veicolo si è fermato sul marciapiede e subito sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze sul posto ma vani si sono purtroppo rivelati tutti i tentativi di rianimazione. L’uomo era andato in arresto cardiocircolatorio.