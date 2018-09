Accosta per soccorrere un’anziana e provoca un incidente tra tir. Ancora uno scontro in autostrada

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora un tamponamento in autostrada anche se questa volta l’ambulanza ha raggiunto l’A14 per soccorrere un’anziana di 74 anni che poco prima aveva accusato un malore. La donna era infatti in auto quando si è sentita male. La persona che era alla guida, per soccorrerla e chiamare il 118, ha accostato prima della galleria Monterenzo.

Il problema è stato che la sua manovra non è stata proprio impeccabile e la presenza della sua auto ha provocato un tamponamento tra due camion che, nel tentativo di evitare la macchina, si sono scontrati tra di loro.

Nessuno dei due camionisti ha riportato gravi conseguenze ma l’episodio ha creato qualche chilometro di fila. L’ambulanza, come detto, è stata necessaria per la donna che aveva accusato il malore che è stata trasportata in ospedale.