Accoltellò la madre in via Manara, confermata la condanna a quattro anni per il giovane

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata confermata in appello la condanna al giovane che, nel gennaio del 2019, accoltellò la madre in un appartamento di via Manara, a San Benedetto. In primo grado il ragazzo era stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione più altri tre anni di libertà vigilata.

Ieri è arrivata anche la sentenza del processo di appello che ha visto la conferma della prima condanna. Tutto accadde intorno alle 21 di sera quando il ragazzo, durante una lite, colpì la madre con un coltello da cucina. La donna fu salvata dai sanitari in ospedale, mentre lui fu intercettato alcune ore dopo a poca distanza dal nosocomio dove i medici stavano sottoponendo la madre ad un intervento chirurgico.