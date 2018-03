CORROPOLI – I carabinieri sono al lavoro per capire l’origine della coltellata all’addome che ha mandato un trentenne di origini cinesi, in ospedale. L’uomo è stato soccorso nella notte da un’ambulanza che lo ha raccolto in gravi condizioni e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Sant’Omero dove è stato medicato e ricoverato.

La ferita sarebbe parecchio profonda e i carabinieri sono al lavoro per ricostruire i fatti e cpiare quale sia l’origine della lesione subita.