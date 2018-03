Accoltellamento all’ospedale, accusa di tentato omicidio. Prognosi di quindici giorni per la vittima

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mattinata di paura di fronte all’ingresso principale dell’ospedale di San Benedetto. Intorno alle 7 di questa mattina due persone, entrambi tossicodipendenti in attesa dell’apertura del Sert, hanno dato vita ad una furibonda lite finita nel sangue. Uno dei due ha infatti estratto un coltello ed ha ferito l’altro, un 52enne che è stato subito soccorso dai sanitari del Pronto soccorso che hanno dovuto percorrere pochi metri per arrivare fino a lui.

L’aggressore, V.M. le sue iniziali, di 45 anni, avrebbe tentato di allontanarsi ma è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno accompagnato in caserma. Alla base dell’episodio ci sarebbero motivi personali. La vicenda è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio. La vittima dell’aggressione era in compagnia di un cane che è stato temporaneamente preso in custodia dal canile. La prognosi, provvisoria per l’uomo, è di quindici giorni.