Accoltella alla schiena un carabiniere. Notte di follia in un bar

MONTEGRANARO – I carabinieri erano stati chiamati per calmare un uomo, di origini nordafricane, che probabilmente a causa dell’alcol, si stava comportando in maniera molesta all’interno di un bar. QUando la pattuglia è arrivata l’uomo ha inizialmente dato l’impressione di aver capito il messaggio e di essersi calmato ma, come uno dei due militari gli ha dato le spalle, lo ha colpito con una coltellata alla schiena.

E’ accaduto nella serata di sabato a Montegranaro. Il militare è stato soccorso dal suo collega, che ha chiamato l’ambulanza, mentre l’aggressore si è dato alla fuga. LO hanno trovato qualche ora dopo i carabinieri. Il ferito è stato trasportato in ospedale e, a quanto si apprende, non sarebbe in gravi condizioni.