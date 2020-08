SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un 20enne di San Benedetto è stato sanzionato dalla Volante in centro poiché era in sella al suo ciclomotore e, nonostante fossero le due di notte, stava dando tanto gas per sgommare e far stridere le gomme sull’asfalto, disturbando così le persone che stavano dormendo. Ora lui dovrà pagare quasi 50 euro di multa.