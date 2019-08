SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel corso di controlli contro l’abusivismo svolti dalla Polizia Municipale durante il mercato di ieri, in via Galilei sono stati recuperati 31 pezzi tra borse e borsellini da donna. Ovviamente il venditore si è dato alla fuga. La merce è stata sottoposta a sequestro penale in quanto si trattava di oggetti con noti marchi contraffatti.