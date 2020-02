ROSETO DEGLI ABRUZZI – Tragedia, questa mattina, in via Taormina a Roseto degli Abruzzi dove un uomo è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un camion dei rifiuti in manovra. La vittima sarebbe stata colpita dal sistema di compattazione del camion dei rifiuti che faceva retromarcia e vicino al quale si stava muovendo.

Vani, purtroppo, tutti i soccorsi. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri.