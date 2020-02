Abruzzo, con l’auto in un fossato. Ventenne soccorso dal 118. Intervengono anche i pompieri

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nel primo pomeriggio, di oggi, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi, è intervenuta lungo la strada per Mosciano in località Case di Trento nel comune di Giulianova, a seguito di un incidente stradale.

Una Mini One, mentre percorreva la strada in direzione Giulianova, è terminata fuori strada, precipitando all’interno di un fossato che corre al lato della carreggiata. A seguito del violento impatto il mezzo ha subito gravi danni, mentre il ragazzo alla guida, di circa 20 anni, non ha riportato particolari traumi, ma, in via precauzionale, è stato trasportato con un’ambulanza del 118 di Giulianova, presso l’Ospedale di Giulianova, per essere sottoposti ai necessari accertamenti medici.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto che successivamente è stata recuperata da carroattrezzi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi dell’incidente e regolare il traffico veicolare.