A processo per estorsione e lesioni. Ma era solo un equivoco. Il calvario di due imprenditori di Spinetoli

SPINETOLI – Erano accusati di estorsione e lesioni ma, alla fine, tutti si è rivelato un enorme equivoco. Due imprenditori di Spinetoli, Luigi Di Gennaro ed un suo collega, si sono infatti ritrovati sotto processo al Tribunale di Foggia con pesanti accuse di lesioni ed estorsione nei confronti di alcune persone per episodi avvenuti nella città pugliese.

Persone che erano infatti state coinvolte in una sparatoria e i due malcapitati imprenditori, che vantavano dei crediti documentati nei confronti di quella gente, sono finiti sotto accusa come se avessero provato ad estorcere dei soldi e ad aggredire i pugliesi.

Nel corso del processo, durante il quale i due sono stati assistiti dall’avvocato Alessandro Angellozzi, è però emersa un’altra verità: Di Gennaro e l’altro imprenditore erano andati in Puglia, fatture alla mano, per sollecitare i pagamenti e dopo aver parlato con i debitori se ne erano andati tornando nelle Marche. I fatti per i quali sono finiti in Tribunale sono accaduti dopo e per questo motivo, dopo una calvario di due anni, il Gup ha assolto, per non aver commesso il fatto, i due.