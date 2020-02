A Martinsicuro arrivano le telecamere di videosorveglianza

MARTINSICURO – A Martinsicuro entreranno in funzione nuove telecamere di videosorveglianza. I dispositivi saranno installati e attivati a marzo e saranno utilizzate sia in caso di eventuali episodi di vandalismo o criminalità, sia per “stanare” i furbetti dei rifiuti.

Il costo per l’installazione dei dispositivi ammonta a circa quarantamila euro che saranno finanziati con parte dei proventi delle multe. Le telecamere posizionate agli accessi del territorio comunale saranno anche in grado di leggere le targhe.