A fuoco un’auto parcheggiata. Le fiamme distruggono tutto e danneggiano un veicolo vicino

ALBA ADRIATICA – E’ stato un cortocircuito, stando a quanto appurato dai vigili del fuoco, a scatenare l’incendio che questa notte ha distrutto una Volkswagen Sharan che era parcheggiata in via XXIV Maggio ad Alba Adriatica. Il rogo ha danneggiato seriamente l’auto e le fiamme hanno anche toccato un altro veicolo parcheggiato a pochi metri di distanza. Sul posto sono arrivati in poco tempo i vigili del fuoco di Nereto che hanno spento il rogo. Come detto a monte dell’accaduto ci sarebbe un cortocircuito.