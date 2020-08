A fuoco un bosco, ore di lavoro per pompieri e volontari

MONTORIO AL VOMANO – Nel tardo pomeriggio di oggi si è concluso un intervento iniziato in mattinata, per lo spegnimento di un incendio di bosco avvenuto ad Altavilla di Montorio al Vomano. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo, con sette uomini, un’autopompa e un mezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio. L’incendio ha interessato una faggeta di circa due ettari, in cui erano in corso lavori di taglio di bosco con diversa legna depositata sul terreno che è stata raggiunta dalle fiamme. A supporto dei vigili del fuoco sono intervenute anche due squadre di antincendio boschivo della protezione civile delle Associazioni Cives di Teramo e Gran Sasso di Mosciano Sant’Angelo, attivate nell’ambito della convenzione con la Regione Abruzzo, a cui sono state affidate le operazioni di bonifica dell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali per svolgere l’attività di accertamento delle cause dell’incendio.