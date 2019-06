A fuoco la porta di un garage. Pompieri al lavoro nella notte a Porto d’Ascoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intervento notturno dei pompieri, intorno alle 3 del mattino di oggi, in via Cherubini, a pochi metri dal lungomare di Porto d’Ascoli. I vigili del fuoco della caserma di San Benedetto sono infatti stati chiamati all’intervento a causa della porta in legno di un garage dove si sono sviluppate delle fiamme.

I pompieri hanno raggiunto l’area e portato in sicurezza la situazione nel giro di poco tempo. L’incendio dovrebbe essere sorto in maniera accidentale ma, ad ogni buon conto, sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri per verificare tutta la situazione.