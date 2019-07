Samb, ecco il calendario. Esordio in trasferta con il Fano poi Triestina e Vis Pesaro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si parte il 25 agosto in trasferta. La Sambenedettese sarà impegnata a Fano per la prima giornata di campionato. E’ quanto stabilito dal calendario di serie C ufficializzato nel pomeriggio di ieri dalla Lega. La seconda gara vedrà i rossoblu impegnati contro la Triestina al Riviera delle Palme quindi di nuovo in trasfera nel Nord delle Marche contro la Vis Pesaro.

La quarta giornata i rossoblu tornano a giocare in casa contro l’Arzignano quindi ancora una trasferta nelle Marche, al Recchioni di Fermo.