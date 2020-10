“Chi è in attesa di tampone può andare a scuola”. Studenti ascolani in sciopero dopo la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale

ASCOLI PICENO – “Per il personale e gli studenti non in quarantena ma in attesa del tampone non è pregiudicata la presenza a scuola”. E’ bufera su queste righe contenute in una circolare del direttore generale dell’Ufficio Regionale per le Marche Marco Ugo Filisetti. Nel documento Filisetti specifica che “L’autorità sanitaria raccomanda tuttavia in questi casi l’uso rigoroso della mascherina da parte del soggetto interessato”. Righe che hanno suscitato la protesta di numerosi studenti, soprattutto negli istituti superiori ascolani dove il virus rappresenta, ormai da settimane, un pesante problema. Tanti ragazzi, ieri, hanno preferito rimanere a casa e i rappresentanti degli studenti del Liceo Stabili hanno chiesto pubblicamente l’adozione della didattica a distanza ed hanno dato vita ad uno sciopero che durerà perlomeno fino alla fine di questa settimana.