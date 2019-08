Beach Soccer, il sogno scudetto continua. Rossoblù battono Sicilia e volano in semifinale contro il Catanzaro

CATANIA – I rossoblu di mister Oliviero Di Lorenzo superano agevolmente i quarti di finali battendo Sicilia e volando in semifinale. Il risultato è arrivato al termine di una gara che ha visto la Samb dominare in tutte e tre le frazioni di gioco.

Il primo tempo ha visto i rossoblu farsi più volte pericolosi in attacco. In una occasione Miceli è andato vicinissimo al gol ma ha trovato sulla sua strada un Meo motivatissimo che è riuscito a salvarsi in calcio d’angolo. Il gol per la formazione di mister Di Lorenzo arriva però a pochi secondi dalla fine del primo tempo con un gol di Bernardo Botelho. Nella ripresa i rossoblu insistono e arrivano al raddoppio con Miceli. Il terzo gol arriva con Pastore alla fine del secondo tempo.

Il poker lo firma Luca Addarii nel terzo tempo. LHappy Car Samb accede così alle seminfinali dove affronterà il Catanzaro.