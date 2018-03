Vaccini per gli anziani, in un incontro la loro importanza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’importanza della vaccinazione per la salute degli anziani, sarà al centro dell’incontro informativo che si svolgerà domani, a partire dalle 17, presso la Sala conferenze dell’hotel Progresso sul lungomare di San Benedetto. Un’iniziativa fortemente voluta da Spi Cgil, Fnp Cisl, e Uil Pensionati, in collaborazione con il Cicap, per informare sulle vaccinazioni e che rientra nell’ambito della campagna nazionale “Io ci vado” e il claim “ll vaccino Ti spetta. Tu che aspetti?” che esorta i nati nel 1952 e tutti gli anziani a far un importante gesto in difesa della propria salute, e dunque preventivo.

Al simposio prenderanno parte, la dottoressa Graziella Morace prima ricercatrice sui vaccini dell’Istituto superiore della Sanità; Pina Di Giacinti della Uilp, Uil di San Benedetto; Giancarlo Collina della Spi Cgil di Ascoli; Dino Ottaviani della Fnp Cisl Marche. A partire da quest’anno, oltre al vaccino anti influenzale, quello anti pneumococco è gratuito per gli over 65. La novità, prevista dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, e inserita nei nuovi Livelli essenziali di assistenza, è stata introdotta per arginare il rischio di contrarre malattie da pneumococco, un batterio potenzialmente pericoloso e letale per l’uomo e che nella popolazione anziana provoca le polmoniti. Eppure la percezione dei rischi è ancora scarsa: solo un anziano su tre sa che di polmonite si può morire.

Per questo motivo, l’Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo HappyAgeing con questa nuova campagna informativa invita gli anziani a far proprie queste conquiste di prevenzione.