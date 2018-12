Tre baby cantanti protagoniste al Festival “Ducato d’Oro” in Puglia

ASCOLI PICENO – Trasferta in Puglia per tre giovanissime cantanti del Piceno che prenderanno parte alla tredicesima edizione del Ducato d’oro. Si tratta di un festival canoro internazionale di canzoni inedite italo-dialettali e in lingua di provenienza nell’ambito del quale ognuna di loro intepreterà una regione. In particolare Martina Castelli di sei anni di Ascoli rappresenterà le Marche, Angelica Gonzalez Paz di sette anni di Spinetoli, con papà cubano, rappresenterà l’America Latina, mentre Asia Saggiomo di sette anni, anche lei residente a Spinetoli, rappresenterà l’Abruzzo. Tra gli undici brani in concorso ci saranno i due inediti “Favolosissime” e “In Ballo”, scritti dalla cantautrice ascolana Samantha Olivieri insieme a Riccardo Lasero, che saranno interpretati rispettivamente da Angelica Gonzalez Paz e Martina Castelli.

Mentre “La Mongolfiera” è il brano scritto da Antonio Micori che sarà interpretato da Asia Saggiomo. “Angelica e Asia fanno parte del “Piccolo coro del Pagliaio D’oro” curato dalla direttrice artistica Azzurra D’angelo – spiega Roberta Balestra mamma di Angelica -. Mia figlia canta dall’età di 5 anni, ha partecipato a diversi concorsi tra i quali lo “Zecchino d’oro” superando la prima selezione ad Alba adriatica, per poi andare all’Antoniano di Bologna per la semifinale. Ma poi non e’ entrata a far parte dello “Zecchino d’oro” “.

L’evento è organizzato dall’associazione musicale “Arcobaleno” in collaborazione con il Comune di Gravina in Puglia. Un festival ormai conosciuto in tutto il mondo e che diventa ogni anno sempre più richiesto dai bambini e dagli autori che scrivono canzoni per bambini in lingua internazionale e dialettale, artisticamente valide, moderne e ispirate didatticamente a ideali etici, civili e sociali. Ad accompagnare le piccole ugole sarà il coro Mariele Ventre diretto dal M° Enza Pappalardi. Il festival fin dal suo nascere affianca la solidarietà con una raccolta fondi quest’anno destinata all’associazione Caba. Le tre giovani cantanti del Piceno, insieme agli altri partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia e raggiungeranno Gravina in Puglia, saranno accolti dal sindaco Alesio Valente. In palio ci sarà il Ducato d’oro, coniato dalla gioielleria Re Mida. La manifestazione sarà in diretta streaming sul sito del ducato d’oro www.ilducatodoro.i