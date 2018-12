Tornano gli appuntamenti per la terza età. Al circolo Fulgenzi un pomeriggio di animazione e intrattenimento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito dell’iniziativa Mano a Mano Incontriamoci, incontri di socializzazione, informazione e sensibilizzazione dedicati alla terza età, sostenuta dalla Regione Marche e patrocinata dai Comuni di Grottammare, Monteprandone e San Benedetto, mercoledì 5 dicembre dalle ore 15.30 è in programma il quinto appuntamento de “I mercoledì di Mano a mano”. Presso il Circolo Anziani “Fulgenzi” di Grottammare, in via Ischia I^ 346, con ingresso libero, la cooperativa sambenedettese presenterà “Mano a mano PassaTempo”, un pomeriggio di animazione ed intrattenimento dedicato alla terza età, finalizzato a promuovere la relazione sociale con momenti di aggregazione.

Ospiti del pomeriggio, insieme alle operatrici Angela e Catia, gli interpreti del vernacolo sambenedettese Vittoria Giuliani, Pacifica Romani, Vittoriana Mattioli e Adriano Aubert, il maestro di organetto Guido Napoletani che curerà gli intervalli musicali e, fiore all’occhiello del pomeriggio, l’artista Angelo Carestia che allieterà i partecipanti con imitazioni, gag ed esilaranti siparietti. Faranno da cornice, giochi, karaoke e una merenda gentilmente offerta dal Supermercato Conad di Corso Mazzini a San Benedetto. Per informazioni contattare in orario di ufficio la cooperativa Mano a Mano, allo 0735 500358.