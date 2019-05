Si torna a scuola il 16 settembre. Ecco il calendario del prossimo anno scolastico

Gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado delle Marche torneranno sui banchi il 16 settembre 2019 e le lezioni avranno termine il 6 giugno 2020. Approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione, Formazione e e Lavoro Loretta Bravi i calendari scolastici del prossimo triennio.

Nell’anno scolastico 2020-2021 e 2021-2022 si rientrerà in classe il 15 settembre e le vacanze estive avranno inizio rispettivamente il 5 giugno 2021 e il 4 giugno 2022. Così verranno garantiti complessivamente ogni anno almeno 204 giorni di scuola: 206 per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 e 204 giorni per il 2021-2022.

Secondo l’assessore Bravi il calendario scolastico triennale, “condiviso con gli enti locali e il territorio per un miglior coordinamento dei servizi a favore dei ragazzi e delle loro famiglie, è importante perché garantisce un maggior raccordo con il piano triennale dell’offerta formativa e favorisce la programmazione scolastica”.