Salvare la vita ad un bambino senza vedere. Un corso della Croce Rossa per non vedenti

ASCOLI PICENO – Per rianimare una persona ci vuole sangue freddo, ma di solito lo si fa ad occhi aperti. Di solito, poiché sabato 23 febbraio un gruppo non vedenti dell’Unione Italiana Ciechi ha imparato a praticare le manovre salvavita pediatriche – “MSP al buio”, si chiama appunto l’iniziativa: MSP sta per Manovre disostruzione pediatrica, la manovra nota tra i soccorritori di tutto il mondo e che permette di salvare i bimbi che hanno avuto un ostruzione delle vie aeree un soffocamento dovuto o da un oggetto o da un alimento . La Croce Rossa Italiana di Ascoli grazie al prezioso contributo dei volontari ed istruttori in simbiosi con Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, hanno realizzato una lezione teorico-pratica proprio sul tema del MSP , adeguata alle capacità percettive dei non vedenti. Alcune manovre, sono state modificate: oltre alla chiamata del paziente, ad esempio, è stato insegnato come capire se il bambino è in una condizione di soffocamento. La lezione – che si svolta sabato 23 febbraio alla sede CRI del Comitato Locale di Ascoli – è durata 3 ore e si è avuto un momento di lezione e un altro di esercitazione pratica.

Il comitato Locale della Croce Rossa di Ascoli, dice la Presidente Cristiana Biancucci, rimane a disposizione della sezione dell’HICI e di tutti coloro che sono interessati a questo tipo di esperienza per l’organizzazione di altri momenti formativi, perché la diffusione delle Manovre di disostruzione pediatriche è un progetto di educazione sanitaria che si rivolge alle insegnanti di asili nido e scuole elementari, alle mamme ed ai papà, ai nonni e alle baby sitter e a tutti coloro che quotidianamente si rapportano con dei bambini. L’ostruzione delle vie aeree in età pediatrica è un evento abbastanza frequente e il rapido riconoscimento e trattamento può prevenire conseguenze gravi, anche fatali. La Croce Rossa Italiana è impegnata nella diffusione della conoscenza di queste semplici manovre salvavita, al fine di ridurre il fenomeno e le gravi conseguenze dell’ostruzione delle vie aeree. Per prevenire è necessario essere informati e l’unica possibilità di risolvere l’ostruzione completa delle vie aeree è affidata al corretto esercizio delle Manovre di Disostruzione Pediatriche, manovre che, se ben applicate, possono essere salvavita.