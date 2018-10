Ospedale Unico, consiglio aperto ad Ascoli ma Ceriscioli non ci sarà. “Ha preferito andare a Pesaro”

ASCOLI PICENO – “Ascoli non è seconda a nessuno, merita e pretende dignità”. Così il presidente del consiglio comunale Marco Fioravanti, prima linea nella battaglia sulla questione ospedale unico. “Voglio invitare tutti i cittadini e le associazioni a partecipare al consiglio comunale aperto di martedì 30 ottobre. Dalle ore 16 a Palazzo dei Capitani dibatteremo sul futuro dell’ospedale Mazzoni, auspico una numerosa presenza da parte della cittadinanza che deve essere resa partecipe di una problematica così importante e delicata. Abbiamo invitato anche il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli che, dopo aver inizialmente dato la propria disponibilità a confrontarsi sulla questione, non sarà presente per partecipare invece al consiglio comunale di Pesaro, convocato dopo quello di Ascoli. Ma Ascoli, la sua sanità e i suoi cittadini non sono secondi a nessuno. Non permetteremo che venga scippato l’ospedale Mazzoni. Il consiglio comunale si farà, anche senza il presidente Ceriscioli. Rinnovo l’invito alla cittadinanza a partecipare, tutto il popolo ascolano deve far sentire la propria voce. Difendiamo e tuteliamo la sanità pubblica della nostra città, uniti riusciremo a vincere la nostra battaglia”.