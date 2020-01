SPINETOLI – E’ arrivato il primo atto ufficiale per il nuovo ospedale unico del Piceno. La Regione Marche ha deciso, con una delibera di giunta dello scorso 30 dicembre, di individuare definitivamente nell’area di Pagliare l’ubicazione della nuova struttura ospedaliera di primo livello.

Nella delibera vengono ripercorse tutte le tappe della vicenda e non si entra nei dettagli. E’ comunque il primo atto ufficiale che dà il via all’iter per realizzare il nuovo nosocomio.