NUOVA ATTIVITA’ – Nasce “Dalle Marche per Voi”, l’e-commerce dei prodotti tipici marchigiani

E’ attivo da qualche settimana una nuova realtà sul nostro territorio, DALLE MARCHE PER VOI, che vuole vuole far conoscere le eccellenze locali e portare nelle case della gente (sia in italia che all’estero), direttamente dai produttori, una selezione di ciò che il nostro territorio offre e far loro toccare con mano la passione che c’è dietro. Attraverso il sito www.dallemarchepervoi.it è possibile scegliere un grande assortimento di prodotti, fra cui birra artigianale, salumi, confetture, miele, caffè e succhi di frutta, tutto rigorosamente biologico.



I prodotti provengono dalle migliori fattorie e allevamenti biologici marchigiani, e sono ottenuti attraverso metodi che si rifanno alla tradizione dei luoghi rurali in cui queste aziende agricole famigliari sono ubicate. L’acquisto può essere fatto in tutta sicurezza sul sito internet, e i prodotti vengono recapitati direttamente a casa nel giro di qualche giorno. In certi comuni del Fermano, della provincia di Ascoli e delle zone oltre il Tronto, con una spesa minima di 40€ in prodotti, la consegna viene fatta gratuitamente. Dalle Marche per Voi opera esclusivamente via internet ma Ofelia e Stefano, ideatori dell’iniziativa, sono a disposizione per chiunque voglia chiedere ulteriori informazioni o anche semplici curiosità.