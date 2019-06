NUOVA ATTIVITA’ – In viale De Gasperi apre “Molise e Dintorni”. Sabato pomeriggio grande inaugurazione!

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In viale De Gasperi a San Benedetto apre “Molise e Dintorni”, un punto vendita dove è possibile acquistare e degustare prodotti tipici molisani.



Cerchiamo di dare una mano, seppure piccola, alle giovani o comunque alle nuove imprese del territorio. La Nuova Riviera mette a disposizione il proprio bacino di utenza per tutte quelle persone che, nella nostra zona, aprono una nuova attività.

assolutamente gratuito, senza alcun impegno o contratto. Basterà inviare all’indirizzo E tutto è. Basterà inviare all’indirizzo [email protected] o lasciare un messaggio sulla nostra pagina Facebook le informazioni necessarie e pubblicheremo l’annuncio della nuova apertura, del tipo di attività e dell’eventuale data dell’inaugurazione. Insomma una vetrina gratuita per aiutare chi, in questi tempi di difficoltà, decide di investire sul nostro territorio.

L’inaugurazione è prevista per le 18 di sabato 8 giugno in viale De Gasperi 82-84 a San Benedetto. Per informazioni è possibile chiamare il numero 389.2757284