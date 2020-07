“Movimento & Salute”: doppio appuntamento giovedì 2 luglio a Palmiano e Venarotta

PALMIANO – Doppio appuntamento con il binomio sport e salute giovedì 2 luglio a Palmiano e Venarotta. Le iniziative rientrano nel progetto “Movimento & Salute”, diretto dal professor Alessandro Esposto, che viene organizzato dall’U.S. Acli provinciale e dalle amministrazioni comunali di Palmiano e Venarotta col sostegno della Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 386/2019 (Misura 7). A Castel San Pietro, presso i campi da tennis, dalle ore 19 alle ore 20, infatti, è in programma una lezione del corso di attività motoria e ginnastica dolce. L’iniziativa è stata avviata lo scorso 11 giugno ed andrà avanti fino al prossimo autunno.

A Venarotta, con partenza alle 21 dalla sede provvisoria del municipio in via Giorgi, partirà una nuova camminata della durata di un’ora con un percorso da attraversare di circa 5 chilometri. Le camminate andranno avanti fino al 24 settembre. Ai partecipanti si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua ed una torcia elettrica. Durante le attività del progetto “Movimento & salute” vengono applicati il protocollo e le linee guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 2019. Per maggiori informazioni alle attività, che sono di carattere gratuito, si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche e il sito www.usaclimarche.com oppure si può chiamare il numero 3204845653