Montalto, al via il primo centro estivo post Covid: “I bimbi possono tornare a giocare”

MONTALTO MARCHE – Nell’ex chiesa di Sant’Agostino ha preso il via il primo centro estivo del Comune di Montalto delle Marche per i bambini della scuola dell’infanzia. Dopo questi lunghi mesi di isolamento i bambini sono tornati a giocare e stare insieme, seppur rispettando le direttive delle linee guida, in un luogo meraviglioso e ricco di storia. “Un sentito ringraziamento – ha detto il sindaco Matricardi – va a tutti gli operai comunali che in poco più di una settimana hanno riqualificato l’intera area adeguandola alla nuova funzione, dimostrando ancora una volta disponibilità e capacità”.

“Ringrazio – continua il primo cittadino – la Viva Gm e tutte le educatrici che collaboreranno con noi per la riuscita di questo nuovo progetto. Nonostante il persistere dell’incertezza sui tempi e sul valore dei contributi che dovrebbero pervenire da parte dello stato per i centri estivi abbiamo voluto mettere a disposizioni somme dal bilancio comunale per avviare fin dal primo giorno possibile un servizio così importante, soprattutto in questo momento, per i nostri ragazzi e per le loro famiglie. Un centro estivo che nasce in un periodo di emergenza ma che vuole diventare un servizio permanente nei periodi estivi per il nostro territorio. Siamo già a lavoro per far partire a fine mese il centro estivo anche per i nostri ragazzi delle elementari e delle medie”.