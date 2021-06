Mask Free, “Questione Natura” fa tappa a Colonnella

COLONNELLA -Questione Natura torna in Abruzzo per la seconda tappa di raccolta mascherine in uno dei borghi più spettacolari del Teramano. “Sin dall’arrivo – racconta il presidente Roberto Cameli – è tutto perfetto: Giornata soleggiata, vista mare che toglie il fiato e vista monti altrettanto suggestiva. I cittadini sono accoglienti e le vie del paese sono tornate popolate dopo i vari mesi di restrizioni. Insomma Colonnella ci ha dato un’impressione super positiva di un’Abruzzo che riparte, con tanta voglia di tornare a vivere! Le protezioni individuali anti COVID-19 che abbiamo raccolto da terra in totale erano 33, non è un numero allarmante e siamo sicuri che i 3.700 colonnellesi ci daranno una mano per mantenerla pulita”.