Martinsicuro, record di presenze per la vongolata al molo

MARTINSICURO – Parlano di “successo inaspettato” Vespasiano Corsi, Presidente OP VO.CO.TER. e Giovanni Di Mattia, Presidente COGEVO Abruzzo, organizzatori della vongolata al molo di Martinsicuro. Si riferiscono al gran numero di persone che ha preso parte alla manifestazione.

Nel corso delle serate sono stati premiati con targa e vongola d’oro il Presidente Avv. Manola Di Pasquale dell’Istituto Zooprofilattico di Sperimentale Abruzzo e Molise «G Caporale» (IZSAM) di Teramo e la Biologa Dott.ssa Carla Giansante Direttore Tecnico ARTA Abruzzo, Claudio Bernetti, Tenente di Vascello della Capitaneria di Porto di Giulianova e il Debora Ferioli Tenente di Vascello Capitaneria di Pescara per la collaborazione per la gestione della risorsa vongola nell’adriatico e l’80enne pescatore di vongole Rosa Oreste.

Grande successo anche per i due show cooking nelle serate a cura dall’Accademia Cucina Teramana che ha visto coinvolti gli chef Annarita Di Domenico, chef Marco Lucchetti e Walter Squeo Consorzio CO.GE.VO Abruzzo con la ricetta tipica del teramano ravioli di pasta all’uovo fatta a mano con ripieno di scambi e zucchine al sugo di vongola, arrichito con pistilli di zafferano della piana di Navelli, e la seconda serata a cura di Alessandro De Antoniis, chef e patron del Ristorante Cipria di Mare di Martinsicuro, con ricetta per promuovere la vongola del’Adriatica con il risotto alla vongola presso area eventi della 4° Vongolata al Molo.

L’evento realizzato dall’Organizzazione dei Produttori Vongole Costa del Teramano – VO.CO.TER, con l’obiettivo di promuovere la Vongola locale in collaborazione con la Partners In Service srl titolare del CEA «Ambiente e Mare», R. Marche ha avuto un grande successo.

Allo stand gastronomico, è stato possibile gustare, le eccellenze marinare a base di vongole dell’Adriatico, “mezze maniche con vongole e Soutè di vongole” pescate fresche in Adriatico, preparate e servite nei modi tipici dai Pescatori dell’O.P. Vongole Costa del Teramano “VO.CO.TER. L’evento è stato accompagnato da proiezioni video, laboratori informativi e educativi per bambini e adulti, esperti del settore e ogni sera intrattenimento musicale.

Quest’anno il calendario è stato più che mai ricco di eventi ed intrattenimenti per tutte le età: per i più piccoli tutte le sere dalle ore 19.30 alle 22.30, nell’Area eventi della 4^” Vongolata al Molo” i due laboratorio didattico “Il Gioco del Cavalluccio Marino” e “Il Gioco del Mare Adriatico”, un tappeto pedagogico (3×2 m) per educare i bambini alla sostenibilità sin dalla giovane età (attività consigliata a bambini dai 4 a 12 anni), in presenza di educatori qualificati del CEA.

Sono state distribuite in modo gratuito le ricette a base di vongole realizzate ad hoc “secondo stagione” e le matite a marchio O.P. “VO.CO.TER.” Vongole Costa del Teramano

“Si ringranzia – fanno sapere gli organizzatori – l’amministrazione comunale di Martinsicuro nella persona del Sindaco Avv.Massimo Vagnoni. Si ringrazia inoltre Fabrizio Biagi presente all’evento per aver offerto i vini della Cantina Biagi”.