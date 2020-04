Marche, laurea sul borgo di Vestignano per Diletta Grassetti. Studio a supporto della candidatura del paese al progetto Unesco

Lo scorso 31 marzo la studentessa marchigiana Diletta Grassetti si è laureata in Scienze Archeologiche presso l’università di Padova, purtroppo in via telematica e non nell’aula magna dello splendido Palazzo Liviano, a causa dell’emergenza. Originaria di Porto Potenza Picena Diletta ha dedicato il suo lavoro magistrale al piccolo borgo di Vestignano, frazione di Caldarola (MC).

Il punto centrale della ricerca di Diletta è stato il coinvolgimento della comunità locale, duramente provata dal sisma del 2016, affinché quest’ultima possa collaborare allo sviluppo sostenibile del territorio, nell’ottica di una riqualificazione dei paesi terremotati. Questo lavoro inoltre vuole contribuire alla candidatura del paese al progetto Mab, Man And Biosphere, dell’Unesco, un programma scientifico che premia le eccellenze territoriali sulla base di un rapporto equilibrato fra il benessere degli esseri umani e l’ambiente circostante.