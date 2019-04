Manutenzione delle strade, a Martinsicuro in campo 180 mila euro

MARTINSICURO – Nelle prossime settimane si darà avvio ad una serie di manutenzioni ordinarie e straordinarie che interesseranno alcune strade e tratti di marciapiede a Martinsicuro e Villa Rosa. Il primo intervento, reso possibile grazie all’approvazione della legge 145 del 30/12/2018 che ha messo a disposizione del Comune di Martinsicuro un contributo di circa 100 mila euro per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l’anno 2019, consentirà di intervenire sul manto stradale di via Molise, sull’intero ingresso dell’Ufficio Servizi Sociali (con rimozione radici e ripristino pavimentazione), su via E. De Filippo e traversa, su via C. Colombo incrocio via Emilia, largo Mazzini e su via Risorgimento (tratto tra via Roma e sottopasso ferroviario). In più sarà rifatto un tratto di marciapiede di via G. Marconi, interessato dalla presenza di radici.

Il secondo intervento, pari a circa 80 mila euro di fondi comunali, consentirà il ripristino di alcuni tratti di sede stradale deformati dalle radici e interesserà la Via Roma nel tratto da via Molise a via dei Castani e la via F. Filzi nel tratto adiacente via Palizzi (lato nord). Su via Roma, in questa prima fase, si interverrà preliminarmente sui tratti di strada deformata dalle radici per eliminare il rischio per gli utenti della strada. Previsti interventi anche su via Meucci con incrocio su via Roma, via Tordino e l’area del parcheggio in via Bolzano (incrocio via Firenze). Gli interventi saranno completati entro l’estate.

“Il pessimo stato di manutenzione di strade e marciapiedi ci spinge ad attuare ogni sforzo per risolvere nel più breve tempo possibile anche queste criticità. Sin dal nostro insediamento abbiamo investito diverse risorse per intervenire su strade dissestate e marciapiedi. Naturalmente, consapevoli che tanto ci sia ancora da fare, oltre agli interventi sopra indicati, stiamo reperendo altre risorse per intervenire su altri tratti della nostra Città. Ma la mole degli interventi necessari non ci consente di intervenire con immediatezza su tutte le situazioni critiche. Chiediamo quindi solo un po’ di pazienza, ma mese dopo mese cercheremo di arrivare un po’ in tutte le zone che più necessitano di intervento. A tal proposito ribadiamo quindi come sia evidente che i cartelli installati di recente non rappresentino un intervento sostitutivo alla riparazione, ma solo una più adeguata segnalazione di pericolo per chi percorre strade e marciapiedi” dichiarano, a nome dell’Amministrazione, il Sindaco, Massimo Vagnoni, e l’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni, Monica Persiani.