Le procedure di elisoccorso all’incontro della Croce Rossa Italiana

ASCOLI PICENO – Ieri presso la sala parrocchiale di Monticelli si è svolto con un successo inaspettato l’incontro dedicato alla formazione e le tecniche di comunicazione ed avvicinamento all’elicottero. Una nutrita platea oltre 170 partecipanti provenienti da ogni parte della Regione Marche ed Abruzzo ha affollato l’evento. Il dottor Germano Rocchi ha introdotto il sistema regionale di elisoccorso con puntualità e dovizia di particolari dovuto anche alla sua esperienza in paesi in cui purtroppo ancora oggi ci sono guerre in atto .

Il dottor Rocchi tra l’altro appartiene al corpo militare della Croce Rossa. Interessante ed avvincente è stato l’intervento del comandante Biasiolo che ha brillantemente coinvolto la platea in una esperienza sul corretto approccio al veicolo sia in azione che con i motori spenti. Una platea che per ben 3 ore ha ascoltato gli interventi che sono culminati con il nostro direttore della centrale operativa 118 dott. Flavio Paride Postacchini che ha illustrato una serie di dati molto interessanti sul percorso regionale . La presidente della CRI di Ascoli Cristiana Biancucci, ringrazia pubblicamente le istituzioni presenti, come polizia, vigili del fuoco, capitaneria , esercito, presenti al convegno.

“Un evento che ha voluto rappresentare con successo l’importanza del lavoro in team sopratutto nei momenti critici e di emergenza. Un successo non dei singoli ma la risultante di una cooperazione tra gli enti le istituzioni e le associazioni che ogni giorno si adoperano per il benessere del cittadino e della intera collettività Un grande sforzo organizzativo che ha dato i suoi buoni frutti, ma il ringraziando maggiore va ai volontari della cri di Ascoli che hanno potuto rendere possibile questo successo”.