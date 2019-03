Le donne della San Benedetto di un tempo protagoniste nell’incontro “Mano a Mano”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito dell’iniziativa Mano a Mano Incontriamoci, incontri di socializzazione, informazione e sensibilizzazione dedicati alla terza età, sostenuta dalla Regione Marche e patrocinata dai Comuni di Grottammare, Monteprandone e San Benedetto del Tronto, continuano gli appuntamenti de “i mercoledì di Mano a Mano”.

Mercoledì 27 marzo dalle ore 10.00, presso la sede della Cooperativa in via N. Tommaseo, 30 San Benedetto, le donne del passato” incontro culturale, con la proiezione di filmati storici e foto d’epoca, per ricordare figure di donne della San Benedetto di un tempo.

Appuntamento che intende valorizzare le tradizioni e la storia del nostro territorio. Per info 0735 500358 ore ufficio.