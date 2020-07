La “Camminata dei musei del gusto” a Castorano

CASTORANO – Riscontri positivi per la prima tappa del progetto “Camminata dei musei del gusto” che ha avuto come destinazione l’azienda “Doni della natura”. L’iniziativa è stata promossa da U.S. Acli provinciale Ascoli/Fermo, Comune di Castorano e Associazione 3Sicc APS ed ha abbinato la promozione dell’attività fisica alla conoscenza e alla valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura marchigiana. Da Piazza Umberto I il gruppo dei podisti si è diretto verso presso l’azienda “Doni della natura”, dove è stata presentata la produzione della struttura ed effettuata anche una degustazione, per poi far ritorno nel centro storico di Castorano.

Parole di apprezzamento per l’iniziativa sono arrivate dal sindaco di Castorano Graziano Fanesi, che ha fatto gli onori di casa, e dal vice presidente del Consiglio regionale delle Marche Piero Celani che hanno ribadito l’importanza di fare rete in un periodo particolarmente difficile come quello del post Covid19. Sono stati tanti i cittadini, provenienti dall’intera vallata del Tronto, che non sono voluti mancare alla manifestazione. Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti con la “Camminata dei musei del gusto” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli.