In tanti per la prima lezione di “Summer Yoga” all’Annunziata

ASCOLI PICENO – Successo di partecipanti, più di 40, per la prima lezione di “Summer Yoga” che si svolge nello splendido scenario dell’Annunziata (nello spazio antistante la chiesa). Tante persone di ogni età hanno partecipato al primo appuntamento di una iniziatica che rientra nel progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno” realizzato già negli anni 2018 e 2019 nel territorio delle province di Ascoli e Teramo su iniziativa della Cooperativa DLM. Ad Ascoli l’iniziativa viene realizzata grazie alla collaborazione dell’U.S. Acli Marche e del Teatro delle Foglie e col sostegno di Fondazione Carisap, Assessorato alla cultura del Comune di Ascoli Piceno e Qualis Lab. Fino al 27 agosto (tranne il 13 agosto), ogni giovedì alle 19, l’insegnante Eugenia Brega terrà lezioni gratuite di yoga aperte a cittadini di ogni età. Per partecipare occorre portare il proprio tappetino ed un asciugamano. Per le informazioni e per le preiscrizioni (obbligatorie per assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza per contrastare il Covid19) si possono contattare l’insegnante Eugenia Brega al numero 3358119319 o consultare la pagina facebook della Cooperativa DLM.