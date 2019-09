Grottammare, al via il corso di Yoga olistico. Aperte le iscrizioni

GROTTAMMARE – Sono aperte le iscrizioni al corso di yoga olistico che prenderà il via giovedì 12 settembre. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 19 alle ore 20, ogni giovedì fino al 19 dicembre presso la sede del Centro Anziani Ischia I in via Domenico Bruni 2. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Circolo Acli ASD APS Romero, Teatro delle foglie, U.S. Acli Marche, Coop Alleanza 3.0, Assessorato allo sport ed alla salute del Comune di Grottammare e prevede lezioni di yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga a coppie, yoga nidra e rilassamento.

Le lezioni saranno tenute dall’insegnante Eugenia Brega. La quota di iscrizione e partecipazione è fissata in 35 euro (mentre i soci Coop Alleanza 3.0 verseranno 30 euro e la convenzione è valida anche per un familiare).

“Dopo il grande successo di questa estate con il corso di yoga con più di ottanta iscritti – ha detto l’assessore comunale allo sport ed alla salute Alessandra Biocca – con grande piacere l’Amministrazione comunale di Grottammare ha aderito a questa iniziativa. Lo yoga è una disciplina aperta a tutti dove non c’è competizione agonistica e al tempo stesso permette di migliorare la propria condizione fisica in modo armonioso, oltre a migliorare l’equilibrio e la concentrazione. L’adesione a questo progetto è uno strumento utile per stimolare anche i più pigri all’attività fisica, rientra nel Piano Regionale per la Prevenzione e Promozione della salute ed è fondamentale promuovere il connubio che il movimento è salute”.

Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).