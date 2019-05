Giovedì torna la camminata del Santuario

ASCOLI PICENO – Giovedì 23 maggio torna l’appuntamento con la “Camminata del Santuario”, iniziativa a cura del Circolo Acli Oscar Romero con partenza alle ore 21 da Piazzale Augusto Mussini.

L’iniziativa, di carattere gratuito, rientra nel progetto “Gli itinerari della fede”, manifestazione che abbina la conoscenza dei patroni, santi e beati del territorio, dei conventi e dei monumenti religiosi alla promozione dell’attività fisica e che è organizzata in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale turismo, tempo libero e sport della diocesi di Ascoli Piceno e con le Acli provinciali di Ascoli Piceno.

La data scelta non è casuale. Il 23 maggio 2015 le Acli hanno incontrato a Roma Papa Francesco ed in quella data c’è stata la beatificazione di mons. Oscar Romero a cui è intitolato il Circolo proponente l’iniziativa.

Per ricordare quella data nel 2016 e nel 2017 sono state organizzate due camminate con partenza dal Santuario Cuore Immacolato di Maria di Pagliare del Tronto. Nel 2018, invece, proprio come quest’anno, la partenza è stata data davanti al Santuario di San Serafino da Montegranaro in Piazzale Mussini.

Nel corso della serata ci sarà una visita guidata proprio al santuario (che contiene ricchezze artistiche di notevole entità) e poi la camminata proseguirà verso il centro storico ricordando altre figure religiose della nostra città come il beato Corrado (davanti alla chiesa di San Francesco), Papa Niccolò IV (davanti alla Pinacoteca civica dove è custodito lo splendido Piviale) ed il patrono Sant’Emidio (davanti alla cattedrale di Piazza Arringo).

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e per aderire al progetto e per partecipare basta presentarsi sul luogo di svolgimento 15 minuti prima della partenza.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3442229927.